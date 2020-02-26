Babasının bomba sesinden korkmaması için 'savaş oyunu' oynattığı Selva, Türkiye'de



Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin saldırıları sırasında bomba seslerinden korkmaması için babasının 'savaş oyunu' oynattığı küçük Selva, ailesiyle Türkiye'ye getirildi.

İdlib'deki saldırılar sırasında korkmaması için savaş oyunlarıyla seslere alıştırılan Selva, babası Abdullah Muhammed ve diğer aile bireyleriyle birlikte Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki işlemlerin ardından Türkiye'ye geçiş yaptı. Türkiye'ye geldikleri için çok mutlu olduklarını anlatan Abdullah Muhammed, "Öncelikle Türk halkına, hükümetine ve özellikle de İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya çok teşekkür ederim. Bize hayatımızı değiştirecek yardımı sağladılar. Türk hükümeti, biz Suriye halkına ilk günden bu yana destek oluyor. Kızım artık okula gidecek. Temenni ederim ki Suriye'de olaylar son bulur, ben de geri döner ve onlara yeniden kavuşurum" dedi.



DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-02-26 15:39:52



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