Minik Selva artık özgürce oynayabiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Minik Selva artık özgürce oynayabiliyor

İHA

İdlib'de 4 yaşındaki kızına, korkmaması için bombardıman seslerinin bir oyun olduğunu öğreten baba Abdullah Muhammed, artık minik Selva ile özgürce oyun oynuyor.

Minik Selva artık özgürce oynayabiliyor

İdlib'de 4 yaşındaki kızına, korkmaması için bombardıman seslerinin bir oyun olduğunu öğreten baba Abdullah Muhammed, artık minik Selva ile özgürce oyun oynuyor.
Serakib ilçesinden, Rusya ve Esed rejim güçlerinin bombardımanından kaçarak Türkiye sınırına yakın Sarmada bölgesine sığınan ve daha sonra Türkiye’ye getirilen Abdullah Muhammed, “Kızım Selva’ya bomba seslerinin oyun olduğuna ikna etmiştim ama şimdi özgürce oyun oynuyoruz” dedi.
Muhammed, 4 yaşındaki kızı Selva’ya bombaların bir oyunun parçası olduğunu öğrettiğini belirterek, “Ben İdlib’e bağlı Serakib’de yaşıyordum. 9 yıldan beri devam eden bombardımana artık dayanacak gücümüz kalmadı ve Sarmada bölgesine geldik. Videoyu da orada çektim. Bir bayram günü çocukları havai fişek patlatıyordu. Patlama seslerini duyunca kızım bir anda korkup paniklemeye başladı. Kızım kucağıma alıp balkona çıktım ve oynayan çocukları gösterdim. Korkmaması gerektiğini söyledim ve beraber de bir tane patlattık. Bunun oyun olduğuna ikna oldu ve patlama sesi duyunca gülmesini istedim. Bombardımanlarda başlayınca, kızıma bunun bir oyun olduğunu hatırlattım. Şaka ile karışık bir oyun oldu” dedi.

“Kendi ayaklarım üstünde durmak istiyorum”
Alın teri ile para kazandıktan sonra kızı Selva’yı kreşe göndermek istediğini belirten Muhammed, “Ben bundan sonra burada yaşayacağım için, öncelikle kendime iş bulacağım. Kendi ayaklarımın üzerinde kimseye yük olmadan çalışıp, alın terimle para kazanarak geçinmek istiyorum. Bir diğeri ise kızımı bir okula veya kreşe yerleştirip, yeni arkadaşlar ve çevre edinebilmesi için mücadele edeceğim” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür eden Muhammed, “Benim temennim, Allah’tan dileğim bir an önce savaşın bitmesi. Biz burada güvendeyiz ve artık kızımla istediğimiz gibi oynuyoruz. Herkesin bu dertten ve sıkıntılardan kurtulmasını istiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve Hatay Valisi Rahmi Doğan’a teşekkür ediyorum. Biz biliyoruz ki birçok devlet ve ülke olmasına rağmen kimse bizim yanımızda durmazken, bizim yanımızda duran Türkiye’ye ve Türk halkına teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.
Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ise Selva ve ailesini misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirterek Suriye'de bir an önce savaşın bitmesini ve ailelerin kendi evlerinde, işlerinde mutlu huzurlu bir şekilde yaşamasını diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına ...
Hatay'da terör operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Hatay'da terör operasyonu: 1 tutuklama
Hatay´da uyuşturucu satışı yapan 3 kişi, tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay´da uyuşturucu satışı yapan 3 kişi, tutuklandı
Hatay'da terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da terör operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarına ...
400 komanda askeri uçakla Hatay'a geldi
YEREL HABERLER 400 komanda askeri uçakla Hatay'a geldi
Kızılay Suriye’ye 35 bin konut yapacak Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Turunç: "İlk etapta 7 bin konut inşa edeceğiz"
YEREL HABERLER Kızılay Suriye’ye 35 bin konut yapacak Kızılay Genel ...
Şehit teğmenin adı okulda yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit teğmenin adı okulda yaşatılacak
Samandağ'da zeytinlikte yangın
YEREL HABERLER Samandağ'da zeytinlikte yangın
(Görüntülü) Hatay'da Bangladeşli, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hatay'da Bangladeşli, 'koronavirüs' ...
Babasının bomba sesinden korkmaması için 'savaş oyunu' oynattığı Selva, Türkiye'de
YEREL HABERLER Babasının bomba sesinden korkmaması için 'savaş ...
Hatay´da Bangladeşli, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı
YEREL HABERLER Hatay´da Bangladeşli, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem ...
Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği
YEREL HABERLER Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği
Hatay'da hırsızlık operasyonunda 2 tutuklama
YEREL HABERLER Hatay'da hırsızlık operasyonunda 2 tutuklama
BM'den Suriye'ye 35 tırlık yardım
YEREL HABERLER BM'den Suriye'ye 35 tırlık yardım
İdlib´deki saldırılarda 52 bölge hedef alındı
YEREL HABERLER İdlib´deki saldırılarda 52 bölge hedef alındı
Mağaraya sığınan Suriyeli aileler için çadır kuruldu
YEREL HABERLER Mağaraya sığınan Suriyeli aileler için çadır kuruldu
Çevre kirliliğine dikkat çekmek için plastik atıklarla resim yapıyor
YEREL HABERLER Çevre kirliliğine dikkat çekmek için plastik ...
Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
Hatayspor Teknik Direktörü Altıparmak: Şampiyon olacağız
YEREL HABERLER Hatayspor Teknik Direktörü Altıparmak: Şampiyon ...
Hatayspor - Osmanlıspor maçının ardından Mehmet Altıparmak: “11 final maçımızı bugün kazanarak 10’a indirdik” İsmet Taşdemir: “Futbolcularım, kendilerine yakışır şekilde oynadılar”
YEREL HABERLER Hatayspor - Osmanlıspor maçının ardından Mehmet ...
İdlib'de çatışmalardan kaçanlar, mağaralara sığınıyor
YEREL HABERLER İdlib'de çatışmalardan kaçanlar, mağaralara sığınıyor
Rejimin İdlib´e saldırısında 2´si öğretmen 6 kişi yaşamını yitirdi.
YEREL HABERLER Rejimin İdlib´e saldırısında 2´si öğretmen 6 kişi yaşamını yitirdi. ...
Sınıra obüs sevkiyatı
YEREL HABERLER Sınıra obüs sevkiyatı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X