Hatayspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA) TFF 1'inci Lig'de lider Hatayspor, 25'inci haftada deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.
Hatayspor, 29 Şubat Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün Osman Çalğın Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 1-0 kazanılan Osmanlıspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme antrenmanı yaptı.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK
2020-02-26 22:32:02
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