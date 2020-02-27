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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye´nin İdlib kenti ve kırsalına 20 TIR´dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM´nin Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR´lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na getirildi. Burada yapılan işlemlerin ardından İdlib´e doğru yola çıkarılan BM yardım konvoyundaki insani yardım malzemeleri, bölgedeki sivillere dağıtılacak.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-02-27 13:48:15



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