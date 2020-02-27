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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye?nin İdlib kenti ve kırsalına 20 TIR?dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM?nin Hatay?ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR?lar Jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı?na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından İdlib?e hareket eden BM yardım konvoyunda bulunan insani yardım malzemeleri, bölgedeki sivillere dağıtılacak.DHA-Genel Türkiye-Hatay

2020-02-27 15:36:59



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