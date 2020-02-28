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HATAY Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında 9 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Hatay Valisi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 9 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur" dedi. Doğan, ağır yaralı askerlerin olduğunu, yaralıların hastanelerde tedaviye alındığını, kan ihtiyacının olmadığını söyledi.

Haber: HATAY,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Hatay HATAY,(DHA)

2020-02-28 00:11:25



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