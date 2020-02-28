

VALİ DOĞAN: ŞEHİT SAYIMIZ 22'YE YÜKSELDİHatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında şehit asker sayısının 22'ye yükseldiğini açıkladı. Yaralı askerler bulunduğunu kaydeden Vali Doğan, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye alındıklarını söyledi.

Hatay Valiliği'nde rejimin hava saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Doğan, "Rejim kuvvetleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları hava saldırısına uğramıştır. Bu saldırı sonucu 22 Mehmetçiğimiz şehit olmuştur. Ağır yaralılarımız var. Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye aldık. Hatay'daki Devlet hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Yaralılarımızla ilgili kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim" dedi.'KAN İHTİYACI YOK, TÜM TEDBİRLER ALINDI'

Vali Doğan, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Şunu da ifade etmek istiyorum; Hataylı hemşehrilerimizden istirham ediyorum. Hastanelerimizde yaralılarımız için herhangi bir kan ihtiyacımız yoktur. Tüm tedbirlerimiz alınmıştır. Tüm sağlık personellerimiz görevi başındadır. Yaralılarımıza gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Hataylı hemşehrilerimin de müsterih olmalarını bekliyorum. Hastanelerimizin etrafında herhangi bir yığılma olmamasını istirham ediyorum."Haber: HATAY,(DHA)DHA-Gündem Türkiye-Hatay HATAY,(DHA)

2020-02-28 00:43:34



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