Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (4)

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VALİ DOĞAN: ŞEHİT SAYISI 33'E YÜKSELDİ

Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında gelişmeleri takip eden eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, saat 03.45'de yaptığı açıklamada, İdlib'de düzenlenen hava saldırısındaki şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı. Vali Doğan, "33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağolsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız hiçbir yaralı Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Anıl ATAR

2020-02-28 03:54:00



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