Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu (5)

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BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI HATAY'DAKİ KOMUTA MERKEZİ'NDE

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti. Bakan Akar ve komutanların İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı sınırın sıfır noktasında sevk ve idare ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez HATAY, (DHA)

2020-02-28 04:56:46



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