Bakan Pekcan İdlib'de yaralanan askerleri ziyaret etti

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Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İdlib’de yaralanan askerleri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Hatay Devlet Hastanesinde yaralı askerleri ziyaret eden Bakan Pekcan, askerlerin durumlarıyla ilgili Hatay Valisi Rahmi Doğan’dan bilgi aldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan daha sonra AFAD il müdürlüğündeki toplantıya katıldı.

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