Yüzlerce komando sınıra gönderilmek üzere Hatay’da Komandolara vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu Yaşlı kadın, "Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin" diyerek askerleri selamladı

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Suriye’nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan 33 askerin ardından sınır karakollarına takviyeler sürüyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesine çeşitli birliklerden yüzlerce komando geldi.

Hatay’daki sınır karakollarına komando birlikleri destek olarak gönderiliyor. Türkiye’deki çeşitli birliklerden getirilen yüzlerce komando Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gelen komandolara vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Bir yaşlı kadının, ‘Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin’ diyerek askerleri selamlaması dikkat çekti.

Zırhlı araçlara binen komandolar, daha sonra Hatay’ın Kırıkhan ilçesinden geçerek sınır birliklerine gitti.

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