İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor Uğurlama törenine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da katıldı

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Suriye’de rejim güçlerinin havan saldırısı sonucu şehit olan 33 askerin naaşı memleketlerine gönderilmeye başlandı.

Hatay Devlet Hastanesindeki işlemlerinin ardından hastane morgundan alınan şehitlerin naaşları baba ocağına gönderiliyor.

Polis eskortu eşliğinde hastaneden çıkan şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.

Hastane bahçesindeki şehitleri uğurlama törenine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları da katıldı.

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