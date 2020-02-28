İdlib şehitleri memleketlerine uğurlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/HATAY, (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde dün Esad rejiminin hava saldırısında şehit olan askerlerin cenazeleri, Hatay Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından memleketlerine gönderiliyor.

Rejimin İdlib kırsalına dün gerçekleştirdiği hava saldırısında 33 asker şehit olurken, 32 asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterlerle önce Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerindeki hastanelere getirildi. Daha sonra şehit askerler ile yaralılar Hatay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otopsisi tamamlanan şehit cenazeleri, Türk bayrağı asılı ambulans ve cenaze araçlarıyla memleketlerine uğurlandı.

DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR

2020-02-28 15:43:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.