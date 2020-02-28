Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı (2)

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ASKERİ KONVOY HATAY'DAN GEÇTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından HataySuriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando sevkiyatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen, manevra kabiliyeti güçlü zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT), çok namlulu roketatarlar ve komando yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri alınarak, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçirildi. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK

2020-02-28 16:02:55



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