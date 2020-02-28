Sınırda helikopter ve ambulans hareketliliği

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Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu Hatay’da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’nda helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı.



Hatay’da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı’nda öğle saatlerinde helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı. 1 helikopter ve 1 ambulans Suriye’den Türkiye sınırına girdi.

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