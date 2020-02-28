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Habertürk
Yastayız

İskenderun'a şehit ateşi düştü

DHA


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde, Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer'in (25) acı haberi Hatay'ın İskenderun ilçesindeki baba evine ulaştı.
Şehidin Modernevler Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Hüseyin ve anne Nazmiye Özer'e verdi. Oğullarının şahadet haberini aldıktan sonra fenalaşan Özer çiftine hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için eve akın etti. Bekar olduğu öğrenilen Şehit Yedek Astsubay Muhammet Ali Özer'in yarın düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2020-02-28 21:18:35

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