Hatay'da Teğmen Mustafa Bayrakdar son yolculuğuna uğurlandı

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Nuri PİRHüseyin BOZOKHalil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)SURIYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan 33 askerden Teğmen Mustafa Bayrakdar'ın (29) cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Bekar Teğmen Mustafa Bayrakdar için Mezarlık Kompleksi'nde tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehidin annesi Edibe Bayrakdar, babası Yusuf Bayrakdar, yakınları ve binlerce vatandaş katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Teğmen Mustafa Bayrakdar, Antakya Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR-Hüseyin BOZOK-Halil İbrahim KARAÇAY

2020-02-29 14:57:09



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