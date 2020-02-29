Hatay şehidi Muhammet Ali Özer toprağa verildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nuri PİRHüseyin BOZOKHalil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)SURİYE'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Astsubay Çavuş Muhammet Ali Özer'in (25) cenazesi, Hatay'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Muhammet Ali Özer için Gülderen Mahallesi'nde düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, annesi Nazmiye ve babası Hüseyin Özer, nişanlısı Gülşen Türkoğlu, yakınları ve binlerce kişi katıldı. Muhammet Ali Özer'in asker kepini giyen nişanlısı Gülşen Türkoğlu, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Güçlükle ayakta duran Türkoğlu, yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Muhammet Ali Özer'in naaşı, Gülderen Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Nuri PİR

2020-02-29 17:33:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.