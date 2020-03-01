Rejimden Halep'e saldırı: 5 ölü, 6 yaralı

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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) SURİYE'de rejimin, Halep'in batısındaki Kafr köyüne saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Saldırıdan sonra Kafr köyünde aramakurtarma çalışması başlatıldı. Halep'in batısındaki köyde, ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Enkaz altından aramakurtarma çalışmaları sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-03-01 18:32:44



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