Suriyelilerden Mehmetçiğe sevgi gösterisi

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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bölgedeki askerler, Suriyeliler tarafından sevgi gösterisiyle karşılandı.

İdlib kırsalındaki köy ve kasabalarda yaşayan Suriyeliler, TSK'ya ait askeri TIR'ların geçişi sırasında yollara çıktı. Türk ve Suriye bayrakları açan Suriyeliler, askerlere selam durup, dua etti. Bazı Suriyeliler de askeri araçların üzerine çıkarak, Türk bayrağı açtı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-03-02 10:45:52



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