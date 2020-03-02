Suriyeli lokantacıdan İdlib şehitleri anısına ücretsiz yemek

Ferhat DERVİŞOĞLU-Anıl ATAR/REYHANLI, (Hatay), (DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde, Suriyeli lokanta işletmecisi Kayes Maari, İdlib´de şehit olan Mehmetçikler anısına ücretsiz yemek dağıttı.
Suriye´deki iç savaş nedeniyle 2015 yılında ailesiyle birlikte Türkiye´ye gelen Kayes Maari, Reyhanlı ilçesinde lokantacılık yapmaya başladı. Maari, geçtiğimiz Perşembe günü Suriye´nin İdlib şehrinde rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için ücretsiz yemek dağıttı.
Türkiye´nin yaptığı yardımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a teşekkür ettiğini ifade eden Maari, "İdlib´de şehit olan askerler için çok üzüldük. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Ben de gücüm yettiğince bugün şehitler için ücretsiz yemek dağıtıyorum. Allah Türkiye´yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan´ı korusun" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU-Anıl ATAR
2020-03-02 15:45:44
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