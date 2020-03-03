Hatay’ın ana vatana katılmadan önceki Hatay Devleti’nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı olan Tayfur Sökmen vefatının 40. yıldönümünde Hatay Valiliği tarafından düzenlenen törenle anıldı.

Hatay Valiliği bahçesinde düzenlenen törende Mustafa Kemal Atatürk ve Tayfur Sökmen'in büstlerine Hatay Valisi Rahmi Doğan tarafından çelenk sunuldu. Ardından Mustafa Kemal Atatürk, Tayfur Sökmen ve tüm silah arkadaşları adına saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Hatay Valisi Rahmi Doğan, Tayfur Sökmen ve silah arkadaşlarının fedakarlık örneği göstererek ülkenin bir parçası olmayı tercih ettiğini belirterek, "Onlar bir ömürlerini bu vatan ve millet için serdiler, onlar korkmadılar. Onların cesareti ve feraseti bu toprakların milletimize vatan olarak bıraktı. Bugünler çok anlamlı günler. 1930’lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk, Tayfur Sökmen ve silah arkadaşları hangi mücadeleyi veriyorsa, bugün bu millette aynı mücadeleyi veriyor. Bu topraklar zor topraklar. Bu coğrafyada tutunmak, bin yıldır yaşıyor olmanın bedeli yüksek. Şehitlerimiz var, Allah rahmet eylesin. Bu vatan için bu milletin evlatları gözlerini kırpmadan canlarını feda edebilmektedirler. Tayfur Sökmen ve silah arkadaşlar büyük bir fedakarlık örneği göstererek, bu Ülkenin bir parçası olmayı tercih etmişlerdir. Devlet olmaktan vazgeçip, Türkiye’nin bir şehri olmayı tercih etmişlerdir. Ben Türk milleti adına Tayfur Sökmen ve silah arkadaşlarına şükranlarımı sunuyorum. O şartlarda dünyayı okuyup Türkiye’nin ve milletin geleceğini, kaderini tayin de ciddi emekler olmuştur” dedi.

Torunu Mehmet Mursaloğlu ise 17. Türk Devleti olarak kabul edilen Hatay Cumhuriyeti’nin ilk ve tek cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen’i 40. ölüm yıldönümünde minnet ve özlemle andıklarını belirterek, "Şahsi meselem diyerek Hatay sorununu kendi benliği ile bütünleştiren Atatürk’ün mücadelesi dünya kamuoyu nezdinde de Anadolu’nun bölünmez bir parçası olarak görülmesini sağladığı Hatay, tüm dünyaya tarihe altın harflerle geçen bağımsızlık öyküsünün en önemli parçasıdır. Bu öykünün başkahramanları Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen, Meclis Başkanı Abdülgani Türkmen ve Başbakan Abdurrahman Melek ve silah arkadaşlarıdır. Tayfur Sökmen devlet olmayı değil, millet olmayı tercih ederek büyük mesaj vermiştir” ifadelerine yer verdi.

Törenin ardından Hatay Valisi Rahmi Doğan, Tayfur Sökmen'in yakınları ile Hatay Valiliği’nde bulunan Tayfur Sökmen toplantı salonunda bir araya geldi.

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