Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, 7 Mart Cumartesi günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Osman Çalğın Tesisleri'nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2 ve dar alan çalışması ile antrenman tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.