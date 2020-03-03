Trump´ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD´nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay´da

Rüşan Anıl ATARFerhat DERVİŞOĞLUEser PAZARBAŞI/REYHANLI, (Hatay), (DHA)ABD Başkanı Trump´ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD´nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay´ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü gümrük kapısından giriş yaptı.
Türk yetkililerle Suriye´deki durumla ilgili görüşmeler yapmak üzere Türkiye´ye gelen Amerikalı heyet, Reyhanlı ilçesindeki BM´ye ait lojistik depolarını inceledikten sonra geniş güvenlik önlemleriyle Cilvegözü Gümrük Sahası´na giriş yaptı. James ve Craft´ın Hatay´da BM ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Rüşan Anıl ATAR-Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-03-03 14:01:12
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