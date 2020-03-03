Trump´ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD´nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay´da (2)

BM HEYETİ, CİLVEGÖZÜ'NDEN AYRILDI
ABD Başkanı Trump´ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile ABD´nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Hatay´ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Sahası'nda yaptıkları incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Rüşan Anıl ATAR
2020-03-03 16:05:55
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