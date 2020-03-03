Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'dan birlik mesajı “Biz biriz ve bu birlikteliğimizi herkese anlatacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'dan birlik mesajı “Biz biriz ve bu birlikteliğimizi herkese anlatacağız”

İHA

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Hatay'a gelerek dayanışma içerisinde olduklarını göstermek istediğini söyledi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'dan birlik mesajı “Biz biriz ve bu birlikteliğimizi herkese anlatacağız”

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Hatay’a gelerek dayanışma içerisinde olduklarını göstermek istediğini söyledi.

"Hatay'dan Hazar'a Kardeşlik Köprüsü Projesi" kapsamında Hatay’a gelen Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ve Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’ndan gerçekleştirilen toplantıya katıldı. İbrahim, her zaman Türkiye’nin yanında olduklarını belirterek “Ankara’da bana Hatay’a ‘gitme’ dediler ama ben gideceğimi söyledim. Çünkü burada gelip dayanışmamızı göstermemiz lazım. Çünkü biz biriz ve bu birlikteliğimizi herkese anlatacağız. Nasıl ki sizler bizim her zaman yanımızda oldunuz biz de her zaman sizlerin yanındayız" dedi.

Türkiye ile ticareti daha da arttıracaklarını belirten İbrahim “90’ıncı yıllarda iş birliği köprüsü yapmaya başladık. Azerbaycan’ın petrolü, doğalgazı Türkiye’ye getirildi. Azerbaycan doğalgazı bugün kardeş Türkiye üzerinden Avrupa’ya gitti. Bu Türklerin enerji güvenliği ve egemenliğine büyük katkıdır. Ticareti daha fazla artıracağız. Bizim son yıllarda her yıl ortalama yüzde 30 ticarette artış var. Bu çok önemli bir rakam, çünkü bu yüzde 30 artış sadece petrol, doğal gaz dışındadır. Aynı zamanda Türk şirketleri Azerbaycan'da en çok devlet projelerine katılan şirketlerdir. Bu sadece Türk şirketlerinin iyi olmasına bağlı değildir, tabi iyiler, ama en önemlisi biz onları kendi şirketlerimiz gibi görüyoruz ve devlet projelerinde, önemli projelerde Türk şirketlerine biz üstünlük veriyoruz ve bundan sonra da bu devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan Diasporadan Sorumlu Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev ise tek millet iki devlet olarak her zaman Türkiye’nin yanında olacaklarını dile getirdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise kardeş devleti Hatay’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek Çanakkale Savaşı’nda Azerbaycan’ın 3 bin 500 şehit verdiğini bunun kardeşlik adına çok şey anlattığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trump´ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD´nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay´da (3)
YEREL HABERLER Trump´ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD´nin ...
James Jeffrey: Rejim İdlib'de ahlaksız bir politika uyguluyor
YEREL HABERLER James Jeffrey: Rejim İdlib'de ahlaksız bir politika ...
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "Esad rejimi artık varlığını sürdüremez" "Türk ordusu bir insanlık felaketini engellemek için savaşıyor"
YEREL HABERLER ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "Esad rejimi ...
Sınırda helikopter hareketliliği
YEREL HABERLER Sınırda helikopter hareketliliği
(Görüntülü) Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ...
Trump´ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD´nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay´da (2)
YEREL HABERLER Trump´ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD´nin ...
Sınırdaki okul Türk bayrağına boyandı Hatay’da Mehmetçiğe destek için bir ilkokulun binasının dış cephesi kırmızı beyaz renklerle Türk bayrağı şeklinde boyandı
YEREL HABERLER Sınırdaki okul Türk bayrağına boyandı Hatay’da ...
(Görüntülü) Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi
(Görüntülü) Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay'da 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ...
Trump´ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD´nin BM Daimi Temsilcisi Craft Hatay´da
YEREL HABERLER Trump´ın Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile ABD´nin ...
ABD heyeti Hatay’da ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey incelemelerde bulunmak üzere İdlib'e gitti
YEREL HABERLER ABD heyeti Hatay’da ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly ...
Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Tayfur Sökmen vefatının yıldönümünde anıldı Hatay’ın ana vatana katılmadan önceki Hatay Devleti’nin ilk ve tek Cumhurbaşkanı olan Tayfur Sökmen vefatının 40. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi Vali Doğan: "1930’lu yıllarda Mustafa Kemal Atatürk, Tayfur Sökmen ve silah arkadaşları hangi mücadeleyi veriyorsa, bugün bu millette aynı mücadeleyi veriyor" Torunu Mehmet Mursaloğlu: "Tayfur Sökmen devlet olmayı değil, millet olmayı tercih ederek büyük mesaj vermiştir"
YEREL HABERLER Tayfur Sökmen vefatının yıldönümünde anıldı Hatay’ın ...
Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi
YEREL HABERLER Meryem ninenin Mehmetçik sevgisi
(Görüntülü) BM'den İdlib'e 40 TIR'lık insani yardım
YEREL HABERLER (Görüntülü) BM'den İdlib'e 40 TIR'lık insani yardım
BM'den İdlib'e 40 TIR'lık insani yardım
YEREL HABERLER BM'den İdlib'e 40 TIR'lık insani yardım
BM'den Suriye'ye 17 tırlık insani yardım
YEREL HABERLER BM'den Suriye'ye 17 tırlık insani yardım
Hatayspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
Samandağ şehitler için yürüdü Samandağlılar şehit Ali Emre Fırıncıoğulları’nın evine yürüdü
YEREL HABERLER Samandağ şehitler için yürüdü Samandağlılar şehit Ali ...
Komandolara kurban kesildi Yaşlı bir kadın askerlere sarılıp, "Yavrularım Allah sizi korusun" diyerek gözyaşı döktü
YEREL HABERLER Komandolara kurban kesildi Yaşlı bir kadın askerlere ...
(Görüntülü) HATAY Suriyeli lokantacıdan İdlib şehitleri için ücretsiz yemek
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY Suriyeli lokantacıdan İdlib ...
Komandolar, kurban kesilip, dualarla İdlib'e gönderildi
YEREL HABERLER Komandolar, kurban kesilip, dualarla İdlib'e ...
(Görüntülü) Güvenlik korucuları Bahar Kalkanı Harekatına katılmak istiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Güvenlik korucuları Bahar Kalkanı ...
Suriyeli lokantacıdan İdlib şehitleri anısına ücretsiz yemek
YEREL HABERLER Suriyeli lokantacıdan İdlib şehitleri anısına ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X