Sınırdaki tepeye dev Türk bayrağı yapıldı Mahalle sakinleri 6 bin adet parke taşını elleriyle tepeye taşıdılar

Hatay’ın Reyhanlı ilçesine bağlı Oğulpınar Mahallesi'nde, Suriye'den de görülebilen tepeye parke taşlarıyla dev Türk bayrağı yapıldı.

Suriye’nin Atme kasabasının görüldüğü Oğulpınar Mahallesi’nde Ahmet Kaya tarafından mahalle sakinlerinin destekleriyle parke taşları ile yapılan 70 metrekarelik Türk bayrağı yapımında 6 bin adet parke taşı kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı sürecinde mahalle halkı tarafından yapılan dev bayrağın etrafında ilerleyen günlerde çevre düzenlemesi de yapılacak.

Sınırın sıfır noktasına dev bayrak yapma fikrinin harekata katılan askerlere destek olmaktan çıktığını belirten Ahmet Kaya, "Bayrağı yapmamız 5 gün sürdü ve yaklaşık 6 bin adet parke taşı kullanarak yaptık. Parke taşlarını ellerimizle tek tek tepeye taşıdık. Bayrak bizler için canlarını ortaya koyan şehitlerimize armağan olsun” dedi.

Bayrak yapımında yer alan mahalle sakinlerinden Kemal Şanverdi ise, “Bayrağımızı yaptık ki askerimiz destek olduğumuzu bilsin. Her zaman onların yanındayız" diye konuştu.

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