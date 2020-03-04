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İHH, Afrin´de 3,5 milyon adet ekmek dağıttı

DHA

İHH, Afrin´de 3,5 milyon adet ekmek dağıttı


Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)SURİYE´nin kuzeybatısındaki Afrin ilçe merkezi ve kırsalındaki yerleşimlerde İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından yılbaşından bu yana 3,5 milyon adet ekmek dağıtıldı.
İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı yazılı açıklamada, ekmeğin Suriye´deki en temel yaşam malzemelerinden birisi olduğunu söyledi. Afrin´de ekmek dağıtımlarının devam ettiğini belirten Tosun, "Türkiye ve Suriye´nin çeşitli bölgelerindeki fırınlarımızda ürettiğimiz 500 bini aşkın ekmeği her gün Suriye içerisinde dağıtıyoruz. Sadece Afrin bölgesinde her gün 60 bin adet ekmek dağıtımımız oluyor. Afrin ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan çok sayıda sivil, bu sayede en temel gıda malzemelerinden birine ulaşmış oluyor. Yılbaşından bu yana Afrin ilçe merkezi ve kırsalında 3,5 milyon adet Suriye ekmeği dağıttık. Ekmek üretimlerimiz ve dağıtımlarımız devam edecektir´" dedi.
Tosun, ekmeklerin savaş ortamında 3 gün bozulmadan tüketilebilecek şekilde ve Suriyeli sivillerin damak tadına uygun olarak pişirildiğini sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-03-04 14:14:40

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