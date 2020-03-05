(Görüntülü) Selva artık gerçek oyuncaklarla oynuyor

SURİYE'nin idlib kentinde Esad rejiminin düzenlediği hava saldırılarından korkmaması için babası Abdullah Muhammed'in bomba seslerini bir oyun olarak öğrettiği Selva, artık gerçek oyuncaklarla oyun oynuyor.

Suriye?de İdlib kentinin Serakib ilçesinde yaşayan Abdullah Muhammed, Esad rejiminin düzenlediği hava saldırılarından korkan kızı Selva?ya (4) oyun öğretti. Uçak ya da bomba seslerini duyduklarında, kızıyla birlikte kahkahalar atan baba Muhammed, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip sosyal medya hesabından paylaştı. Savaşın acı yüzünü gösteren görüntüler, görenlerin yüreğini burktu.

Aile, saldırıların artmasının ardından Türkiye sınırına yakın bir bölgede bulunan Sarmada ilçesine sığındı. İçişleri Bakanlığı?nın devreye girmesiyle minik Selva, ailesiyle birlikte Hatay?ın Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi?ne yerleşti. Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı?nın hediyeler gönderdiği Selva, şimdi gerçek oyuncaklarla oynuyor.

Suriye?de yaşadıklarını anlatan baba Muhammed, rejim unsurlarının bombardımanından dolayı vatandaşlarının ölümle karşı karşıya olduğunu ve bundan dolayı memleketlerinden ayrılmak zorunda kaldıklarını söyledi.

?SELVA?YI SAKİNLEŞTİRMEK İÇİN OYUN OYNADIK?

Hava saldırısı sırasında bombaların sesinden korkan kızını sakinleştirmek için bir oyun bulduğunu belirten baba Muhammed, "Bir bayram günü Suriye?deki çocukların sokakta kapsül patlatarak oyun oynadığı sırada Selva çok korkmuştu. Ben de onu dışarı çıkararak bunun bir oyun olduğunu ve çocukların kahkahalarını gösterdim. Bunun bir oyun olduğunu ve beraber oynayacağımızı söyledim. Bombardımanda da aynı oyunu oynadık? diye konuştu.

?TÜRKİYE İKİNCİ YURDUMUZ OLDU?

Türkiye?ye gelmelerini sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu?ya teşekkür eden Muhammed, "Türk halkının Suriyelilerin yanında durduğunu herkes görüyor. Türk halkına, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı?ya teşekkür ederim. Allah, Türkiye Cumhuriyeti?ne zeval vermesin diye dua ediyorum. Türkiye?ye geldikten sonra burayı ikinci yurdum olarak görmeye başladım. Bu süreçten sonra kimseye yük olmamak için kendi ayaklarımın üzerinde durabileceğim bir iş istiyorum. İnsanlara faydalı olmak için çalışacağım" dedi.

?30 BİN SURİYELİ MİSAFİRİMİZ VAR?

Selva ve ailesini yemekte ağırlayan Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı ise 2011 yılından bu yana 30 bine yakın Suriyeliyi ilçede misafir ettiklerini belirterek, ?Esad zulmünden memleketimize gelen Selva kızımızı ailesiyle birlikte misafir ediyoruz. İlçemizdeki tüm misafirlerimizi 48 mahallemizde gönlümüzü açarak, evlerimizi ve işlerimizi paylaştık. İnşallah bundan sonra da maddi ve manevi elimizden ne geliyorsa yardımcı olacağız? ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Hatay

2020-03-05 10:19:39



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