Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Hatayspor, 7 Mart Cumartesi günü evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Antakya Atatürk Stadı’nda, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, taktik ve çift kale ile tamamladı.

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