Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 26. haftasında yarın evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Osman Çalğın Tesisleri’nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5’e 2 ile devam eden idman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Hatayspor’da Dame Diop ve Yasin Güreler sakatlıklarından, Sadi Karaduman ise kart cezalısı nedeniyle BB Erzurumspor mücadelesinin kadrosunda yer alamayacak.

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