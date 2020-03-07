Sınır birliklerine komando sevkiyatı

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen komandolar Kırıkhan ilçesinden sivil otobüslerle sınır birliklerine sevk ediliyor.
Komandoların sınır birliklerinde ihtiyaç duyulan sınır karakollarında ve İdlib'te bulunan gözlem noktalarına görev alacağı öğrenildi.
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