TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - BB Erzurumspor: 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - BB Erzurumspor: 0

İHA

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor, sahasında BB Erzurumspor ile 00 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Hatayspor: 0 - BB Erzurumspor: 0

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Hatayspor, sahasında BB Erzurumspor ile 00 berabere kaldı.

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Candaş Elbil xx, Kamil Çetin xx
Hatayspor: Akın Alkan xx, Popov xx, Yusuf xx, Soner xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Caner Hüseyin Bağ xx, Rayane Aabid xx (Alican Özfesli dk. 67 xx), Gökhan Karadeniz xx, Helder Barbosa (Selim Ilgaz dk. 58 xx), Mirkan Aydın xx (Hamza Gür dk. 87 ?)
Yedekler: Ömer Alıcı, Idır Quali, Furkan Şeker, Rahman Buğra Çağıran
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
BB Erzurumspor: Sehic xx, Aykut Demir xx, Obertan xx (Hasan Ayaroğlu dk. 76 x), Hasan Hatipoğlu xxx, Mehmet Uçar xx, Pote xx İbrahim Akdağ x, Hamroun x (Emrah Başsan dk. 46 xx), Sisskoko xx (Jasmin Scuk dk. 81 ?), Mücahit Albayrak xx, Osman Çelik xx
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Artarslan, Ömer Şişmanoğlu, Cenk Ahmet Alkılıç
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Sarı kartlar: Emrah Başsan, Sissoko (BB Erzurumspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatayspor - BB Erzurumspor: 0-0
YEREL HABERLER Hatayspor - BB Erzurumspor: 0-0
Sınır birliklerine komando sevkiyatı
YEREL HABERLER Sınır birliklerine komando sevkiyatı
Bakan Akar ve komutanlar Hatay'da
YEREL HABERLER Bakan Akar ve komutanlar Hatay'da
Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını ...
İskenderun’da Bocce Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER İskenderun’da Bocce Turnuvası sona erdi
(Görüntülü) Hatay'daki fuhuş operasyonunda 21 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hatay'daki fuhuş operasyonunda 21 şüpheli ...
Hatay'daki fuhuş operasyonunda 21 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Hatay'daki fuhuş operasyonunda 21 şüpheli adliyede
Hatay'da fuhuş operasyonu: 21 gözaltı Operasyonda fuhşa zorlanan 11 yabancı uyruklu kadın da kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da fuhuş operasyonu: 21 gözaltı Operasyonda ...
Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
(Görüntülü)  Otomobil park halindeki kamyona çarptı; baba ve oğlu öldü
YEREL HABERLER (Görüntülü)  Otomobil park halindeki kamyona çarptı; ...
Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Hatayspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını ...
İdlib´deki saldırılarda, son bir haftada 53 sivil yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER İdlib´deki saldırılarda, son bir haftada 53 sivil ...
Şehitlerin naaşlarını kaçıran teröriste ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Şehitlerin naaşlarını kaçıran teröriste ...
Girişimsel radyolojiyle ameliyata gerek kalmıyor Doç. Dr. Murat Gedikoğlu, birçok hastalığın teşhis ve tedavisinin sağlandığı girişimsel radyolojiyle hastaların normal yaşamına kısa sürede devam edebildiğini belirtti
YEREL HABERLER Girişimsel radyolojiyle ameliyata gerek kalmıyor Doç. Dr. ...
(Görüntülü) Selva artık gerçek oyuncaklarla oynuyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Selva artık gerçek oyuncaklarla oynuyor
Selva, artık gerçek oyuncaklarla oynuyor
YEREL HABERLER Selva, artık gerçek oyuncaklarla oynuyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X