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Anne köpeği ayağından vurdular

İHA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yavruları olduğu belirtilen bir köpek ayaklarından vurulmuş halde bulundu.

Anne köpeği ayağından vurdular

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yavruları olduğu belirtilen bir köpek ayaklarından vurulmuş halde bulundu.
Olay, Samandağ ilçesine bağlı Çöğürlü Mahallesi'nde yaşandı. Bir anne köpeğin ayaklarından vurulmuş halde olduğu görüldü. Yaralı köpeği fark eden mahalle sakinleri, "Bu vicdansızlıktır. Bu köpeğin yavruları var ve şuan yavrularının yanına gidemiyor, ayağa kalkamıyor" diyerek duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar, Hatay Büyükşehir Belediyesini arayarak yardım istedi. Yaralı köpek tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi ekiplerince götürüldü.

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