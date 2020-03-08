Hatayspor, Altay maçının hazırlıklarına başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatayspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda oynayacağı Altay maçının hazırlıklarına başladı.

Osman Çalğın Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 ile devam eden idman, dar alan çalışması ile tamamlandı.

Hatayspor kafilesi, bu akşam hava yoluyla İzmir'e gidecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.