Hatay’da çiçek açan ağaçlar kartpostallık görüntüler oluşturdu Yeşil, pembe beyazın buluştuğu renk cümbüşüne hayran kalan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeden geçmiyor

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Hatay’da, bahar mevsiminin gelmesiyle rengarenk açan çiçekler ve ağaçlar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Soğuk kış günleri yerini yavaş yavaş sıcak havalara bırakıp bahar kendini gösterince doğa da renklerine büründü. Yemyeşil Amik ovasında çiçek açan meyve bahçeleri de vatandaşların da ilgi odağı oldu. Vatandaşlar zaman zaman ReyhanlıAntakya karayolu üzerinde bulunan badem ağaçlarının bulunduğu meyve bahçelerinde oluşan kartpostallık görüntüler karşısında araçlarından inerek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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