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BM, İdlib?e 23 TIR ile insani yardım malzemesi gönderildi

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere insani yardım malzemesi gönderildi.

BM?nin Hatay?ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 23 TIR BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı?na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından TIR?lar kente hareket etti. TIR?larda bulunan insani yardım malzemeleri kent ve kırsalında bulunan sivillere dağıtılacak.DHA-Genel Türkiye-Hatay

2020-03-09 15:01:14



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