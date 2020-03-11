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Tepecikspor deplasmanında 4 futbolcusu yaralanan Payasspor, konuyu yargıya taşıdı

DHA

Tepecikspor deplasmanında 4 futbolcusu yaralanan Payasspor, konuyu yargıya taşıdı


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında bir grup taraftarın bıçaklı saldırısında 4 futbolcusu yaralanan Payasspor, konuyu yargıya taşıdı. Yasal girişimlerde bulunduklarını belirten Kulüp Başkan Vekili Mevlüt Aydın, "Sahada alınan güvenlik önlemleri çok yetersizdi. Güvenlik kameralarının fişlerinin çekili olması durumu da soru işareti. Federasyonumuzdan bunun iyice araştırılmasını istiyoruz" dedi.
Büyükçekmece Tepecikspor'un sahasında ağırladığı Payasspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından sahaya giren bir grup taraftar, Payassporlu oyunculara fiziki saldırıda bulundu. Yaşanan arbedenin ardından soyunma odasına kaçan oyunculardan bazıları, saldırı sırasında yaralandı. Olayın ardından kente dönen Payasspor kulüp yönetimi, tesislerde teknik ekip ve sporcuları ziyaret edip, son durumları hakkında bilgi aldı.
Yeterli güvenlik önlemleri alınmadan müsabakanın oynandığına dikkat çeken Kulüp Başkan Vekili Mevlüt Aydın, gerekli yasal girişimlerde bulunduklarını söyledi. Aydın, olayın gerçekleşmesinden dolayı son derece üzgün olduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Tasvip etmediğimiz olaylar. Sporun barış, kardeşlik olduğu bir ortamda böyle bir olayı yaşamış olmak bizleri çok üzdü. Futbolcu kardeşlerimiz çok demoralize oldular. Mağlup olan bir takıma gelip saldırdılar. Galip olan takım sevinir ve sevincini paylaşır. Takımın en önemli noktalarındaki oyuncularına saldırıların olması, darp edilmesi dikkat çekici. Buradaki asıl amacı çok merak ediyoruz. Bu saldıran grubun amacı neydi? Sahada alınan güvenlik önlemleri çok yetersizdi. Güvenlik kameralarının fişlerinin çekili olması da soru işareti. Federasyonun bunu iyice araştırmasını istiyoruz. Hakemler maç bitmeden gelişen olaylara rağmen 'maçı bitirdik' dediler. Bu da çok önemli. Bizim oyuncumuza saldırı yapılmış, darp edilirken kendini savunmak isteyen oyuncumuz kırmızı kartla cezalandırılıyor. Böyle bir facia olamaz. Biz gerekli girişimlerde bulunduk. Karşı takım maçı almadı demiyoruz ama tedbirler alınsın, gösterilen kartlar iptal edilsin."
"BU YAŞANANLAR UNUTULMASIN"
Payasspor Teknik Direktörü Mehmet Seçkin ise mağlup olmuş bir takımın saldırıya uğradığına dikkat çekerken, "Soyunma odamıza kadar cesaretli bir şekilde kesici aletlerle saldıran şiddete hiç anlam veremiyorum. Geçmişte olduğu gibi bugün de aynı şeyler devam ediyor. Bizler yediğimiz dayakla kalıyoruz, gördüğümüz zararla kalıyoruz. Takım içinde ciddi darp edilmiş 4 oyuncumuz var. Aykut, takım kaptanımız Yasin, kalecimiz Suphi ve Cumali gerçekten sıkıntı içerisindeler. Bu yaşananlar 3 gün sonra unutulmasın. Yetkililer, ilgililer üzerlerine düşen görevleri yerine getirsinler istiyoruz" dedi.
'ÖLMEMİZ Mİ LAZIM?'
Kalelerinde gördükleri 3'üncü golün ardından bir grup taraftarın sahaya atladığını söyleyen Payasspor oyuncusu Aykut Topal, "Kale önüne kadar gelen grubun elinde kesici aletler vardı. Arkadaşlarımı darp etmeye kalktılar. Arkadaşlar da kendilerini korumaya çalıştılar. Bunun üzerine kartla cezalandırıldılar. Sonra soyunma odasına girdik. Kapının açık olduğunu görünce kapatmaya gittim. Saldıran grup gelince kapıyı kapatmaya çalışırken, tekmelerle vurdular camlar kırıldı. Elinde kesici alet vardı, orada boğuştuk. Sol bileğimde ve dirseğimde kesikler var, dikişler atıldı. Sağ ayak dizim şiş ve ayak baş parmağımda dikiş var. İlk müdahaleyi kulüp masörümüz yaptı ve hastaneye götürdüler beni. Kapıda müdahale etmemiş olsaydım, belki çok farklı olacaktı. Benim boğazımı kesseler belki de ben de olmayacaktım. Yolda dönerken hep bunları düşündüm. Alt liglere önem vermek için birilerinin ölmesi mi lazım" diye konuştu.
"KENDİMİ SAVUNDUM KIRMIZI KART GÖRDÜM"
Takımın kalecisi Suphi Dağ elinde kesici aletle gelen saldırgana müdahale ettiği için kırmızı kart gördüğünü belirterek, "Hakemin yanına gittim, elinde kesici alet var dedim. 'Müdahale edemezsin' dedi. Direkt kırmızı kart yedim" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sahadaki saldırı anı görüntüleri
-Payasspor yönetimi ve sporcuların bir arada görüntüsü
-Bıçakla yaralanan Aykut Topal ile röp.
-Kaleci Suphi ile röp.
-Teknik direktör Mehmet Seçkin ile röp.
-Payasspor Kulüp Başkan Vekili Mevlüt Aydın ile röp.DHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2020-03-11 11:29:23

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