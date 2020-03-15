Hatayspor - Ümraniyespor: 2-0

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Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA) - STAT: Atatürk

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Hüseyin Aylak (xx), Bersan Duran (xx)

HATAYSPOR: Akın xxAabid x(Dk.75 Furkan), Mirkan xx(Dk.67 Hamza xx), Selim xx, Alican xx, Mesut xx, Sadi xx, R.Buğra xx, (Dk.81 Barbosa), Yusuf xxx, Popov xx, Caner xx

ÜMRANİYESPOR: Burak x- Nourı xx, Mücahit x(Dk.67 Gomis x), Bahadır x, (Dk.67 Mujan x), Akabueze xx, Gökhan xx, Serkan x, (Dk.80 Erdem x), Alaaddin x, Glumaç x, Muhammed x, Tarık x

SARI KARTLAR: R.Buğra, Selim, Mesut, Sadi (Hatayspor) Mücahit, Gökhan, Gomis (Ümraniye)

GOL: Dk.47 Aabid, 90+6 Barbosa (Hatayspor)

KIRMIZI KART: Dk.90+6 Gökhan (Ümraniyespor)TFF 1'inci Lig'in lideri Hatayspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor´u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Hatayspor´a galibiyeti getiren golleri Aabid ve Barbosa attı. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK

2020-03-15 16:39:46



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