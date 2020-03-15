Hatayspor - Ümraniyespor: 2-0

Hüseyin BOZOK/HATAY,(DHA) - STAT: Atatürk
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xx), Hüseyin Aylak (xx), Bersan Duran (xx)
HATAYSPOR: Akın xxAabid x(Dk.75 Furkan), Mirkan xx(Dk.67 Hamza xx), Selim xx, Alican xx, Mesut xx, Sadi xx, R.Buğra xx, (Dk.81 Barbosa), Yusuf xxx, Popov xx, Caner xx
ÜMRANİYESPOR: Burak x- Nourı xx, Mücahit x(Dk.67 Gomis x), Bahadır x, (Dk.67 Mujan x), Akabueze xx, Gökhan xx, Serkan x, (Dk.80 Erdem x), Alaaddin x, Glumaç x, Muhammed x, Tarık x
SARI KARTLAR: R.Buğra, Selim, Mesut, Sadi (Hatayspor) Mücahit, Gökhan, Gomis (Ümraniye)
GOL: Dk.47 Aabid, 90+6 Barbosa (Hatayspor)
KIRMIZI KART: Dk.90+6 Gökhan (Ümraniyespor)TFF 1'inci Lig'in lideri Hatayspor, sahasında konuk ettiği Ümraniyespor´u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada Hatayspor´a galibiyeti getiren golleri Aabid ve Barbosa attı. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK
2020-03-15 16:39:46
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-