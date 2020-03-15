Maçın ardından futbolcular tribüne çıktı Futbolcular galibiyet sevincini tribünde yaşadı

TFF 1. Lig’in 28. haftasında korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan HataysporÜmraniyespor maçının ardından Hataysporlu futbolcular tribüne çıktı.
1. Lig’de Hatayspor’un, Ümraniyespor’u 20 yendiği maçın ardından, Hataysporlu futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından boş tribünlere çıkarak galibiyeti kutladılar.
Bazı basın mensupları ile beraber tezahüratlarda bulunan Hataysporlu futbolcular, galibiyet sevincini doyasıya yaşadı.
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