Üzerinde uyuşturucu haplarla yakalandı

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Mehmet KOCACIKHüseyin BOZOK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA) HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde asayiş uygulaması yapan polis, şüphe uzerine durdurup, üstünü aradığı M.A. isimli kişinin üzerinden 32 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik ilçe genelinde asayiş uygulaması yaptı. Cumhuriyet Mahallesi Ulu Camii yakınındaki uygulamada polis, şüphelendiği M.A. İsimli kişiyi durdu. Şüpheli üzerinde yapılan aramada 32 adet uyuşturucu hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan yasal işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Hüseyin BOZOK

2020-03-15 22:04:25



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