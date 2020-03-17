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İskenderun'da ibadethaneler dezenfekte ediliyor

DHA

İskenderun'da ibadethaneler dezenfekte ediliyor


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA) - HATAY'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaşam alanları, camiler, kiliseler ve cemevleri belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs salgını sonrası dezenfeksiyon çalışmaları ülke genelinde devam ediyor. İskenderun Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de yoğun olarak kullanılan ortak alanlarda ve mekanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. İbadethanelerin defenfekte edildiği çalışmalarda, yoğun olarak kullanılan alanlar da ilaçlandı.  Dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız olarak ilçe genelinde devam edeceği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2020-03-17 11:39:56

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