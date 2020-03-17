Hatay´da PKK/YPG şüphelisine gözaltı

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Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN (Hatay), (DHA) HATAY´da terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu belirlenen Suriyeli M.R., gözaltına alındı.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce Afrin bölgesinde PKK/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği ve örgütün propagandası yaptığı tespit edilen M.R.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, M.R.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Hüseyin BOZOK

2020-03-17 12:16:02



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