Hatay´da uyuşturucu operasyonu; 1 gözaltı

AVM ve lokantalar hariç tüm mekanlar kapatılıyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)HATAY'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 450 uyuşturucu hap ile 18 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu A.E., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, Reyhanlı ilçesinde Suriye uyruklu A.E'yi takibe alan ekipler, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, valize gizlenmiş şekilde 18 kilo 700 gram takoz esrar ile 450 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda Suriye uyruklu A.E. gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Hüseyin BOZOK

2020-03-17 14:01:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.