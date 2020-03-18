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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler tarafından İdlib ve kırsalında bulunan sivillere insani yardım malzemesi gönderildi.

BM´nin Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen 74 TIR, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından da İdlib'e hareket etti. TIR´lardaki yardım malzemeleri, kent merkezi ile kırsaldaki sivillere dağıtılacak. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-03-18 15:22:19



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