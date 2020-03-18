Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve Suriye´ye açılan Cilvegözü Gümrük Kapısı´nda hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR´lar yoğunluk oluşturuyor.
Türkiye´nin farklı şehirlerinden yüklenen ve Suriye´ye gönderilen ihracat malı yüklü TIR´ların yanı sıra sivil örgütlerin İdlib ve kırsalındaki sivillere gönderdiği yardım TIR´ları Reyhanlı´daki Cilvegözü Gümrük Kapısı´nda yoğunluğa neden oldu. Hem ihracat ve hem de yardım kuruluşlarına ait TIR´lar gümrükte yapılan işlemlerin ardından Cilvegözü ile Suriye´nin Bab-Al Hava sınır kapısı arasındaki ara bölgede yüklerini boşaltarak tekrar Türkiye´ye giriş yapıyor. Cilvegözü´nde günde ortalama 250-300 TIR çıkış yapıyor.
DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-03-18 17:24:17
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