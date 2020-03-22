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Kırıkhan'da beton banklar söküldü

İHA

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde korona virüse karşı sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşların sıklıkla oturduğu beton banklar yerinden söküldü.

Kırıkhan'da beton banklar söküldü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde korona virüse karşı sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşların sıklıkla oturduğu beton banklar yerinden söküldü.
Alınan bilgiye göre, Mareşal Çakmak Caddesinde beton banklar, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan uyarılara rağmen kullanıldığı görülünce Kırıkhan Belediyesi tarafından kaldırılmasına karar verildi. Özellikle yaşlıların kullandığı ve aralarına mesafe koymadan oturduğu beton banklar, Kırıkhan Belediyesi ekiplerince yerinden söküldü.

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