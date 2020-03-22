Dr. Kara: "Panik yapmayın önleminizi alın"

İskenderun Gelişim Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, özellikle ileri yaştaki kişilerin riskli grup olduğunu belirterek, virüse karşı panikle gereksiz ilaç kullanmanın, sadece sağlığa zarar vereceğini söyledi.,

Tüm dünyada ciddi bir problem olan korona virüs salgınının, nörolojik problemleri de etkilediğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Atilla Kara, özellikle ileri yaştaki kişilerin riskli grup olduğunu belirterek, virüse karşı korunma yöntemlerinden söz etti.

Beyin damar hastalıklarının, yaşam kalitesini en fazla etkileyen ve ölüm nedeni olarak da ikinci sırada yer alan hastalık grubu olduğunu belirten Uzm. Dr. Atilla Kara, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, dolayısıyla hepimizin gündemi oldu. Özellikle yaşlı hastalarımız bu virüsten dolayı risk grubunda yer alıyor. Parkinson hastalığı olanlar, beyin damar hastalığı olanlar, yüksek tansiyonu olan ve diyabeti olan hastalara bu virüs daha hızlı bulaşacağından, alınacak önlemler hayati önem taşımaktadır. Mümkün olduğunca hastalıklı insanlarla yakın temastan kaçınılması gerekiyor. Panikle gereksiz ilaç kullanmak, sadece sağlığa zarar verecektir. Bu virüs salgınından korunmak için, özellikle hijyen kurullarına dikkat edilmelidir. Hasta olan kişilerin mutlaka maske takması ve yaşlı hastalara yaklaşmaması önemlidir” dedi.

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