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İskenderun'da kırtasiye siparişleri, eve teslim ediliyor

DHA

İskenderun'da kırtasiye siparişleri, eve teslim ediliyor


Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir kırtasiye, "Siz evde kalın" sloganıyla, ihtiyaç sahiplerine almak istedikleri kitapları ulaştırdı.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle, 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçları karşılanıyor. İskenderun ilçe merkezinde bulunan kırtasiye, vatandaşın kitap ve malzeme ihtiyaçlarını telefonla karşılayıp, siparişleri ücretsiz teslim ediyor.
İş yerlerinde yoğunluğu azaltmak için böyle bir çalışma başlattıklarını dile getiren kırtasiye çalışanı Enes Bodur, "Sağlık her şeyin başı, bizler böyle bir kampanya başlattık. Dünyada önemli sorunlara neden olan virüse karşı vatandaşlarımızın isteklerini evlerine gönderiyoruz. Telefon ile alınan sipariş veya okuma kitabı talepleri hazırlanarak, maske ve eldiven korumalı arkadaşlarımız adreslere teslim ediyor" dedi.
Verilen siparişleri evlerine teslim edilen vatandaşlar da, hizmetten memnun kaldıklarını kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2020-03-23 14:57:58

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