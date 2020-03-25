Hatay'da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

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Hatay'da sağanak yağış etkili olurken, şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

Belen ve İskenderun ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur sırasında çakan şimşekler, geceyi gündüze çevirdi. Kentin üzerinde birbiri ardına çakan şimşekler görsel bir şölen oluşturdu.

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